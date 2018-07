Droogte heeft voor- en nadelen

De extreme droogte heeft ook een enkel voordeel. Minder tekenbeten en meer omzet van koelingsproducten. Maar de nadelen overheersen: rivieren verzilten, beekvissen dreigen uit te sterven, pompstations zitten zonder brandstof.

Het aantal meldingen van tekenbeten is uitzonderlijk laag voor de tijd van het jaar. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Wageningen University zijn er de afgelopen weken zo’n twee derde minder meldingen binnengekomen dan in dezelfde periode in de voorgaande jaren. De daling heeft vermoedelijk te maken met het droge weer. Om uitdroging te voorkomen, verstoppen de teken zich dieper in het gras.

Op de handelssite Marktplaats wordt massaal gezocht op trefwoorden als zwembad, airco en parasol. Nederlanders tikten de afgelopen dagen het zoekwoord airco 165.000 keer in, ”zwembaden” is een goede tweede, aldus Marktplaats donderdag. Naar parasols werd er in één week 57.000 keer gezocht, naar ventilatoren 26.000 keer.

Webwinkel Coolblue verkoopt 137 procent meer airco’s en ventilatoren dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het Rijk en waterschappen zetten zoet water in om de dreigende verzilting van rivieren en grondwater in West-Nederland tegen te gaan. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gaat in de loop van volgende week de zogeheten Kleinschalige Wateraanvoervoorziening inzetten. Als de Rijnafvoer laag is, door langdurige droogte in Duitsland en minder smeltwater uit Zwitserland, leveren de rivieren minder tegendruk richting zee. Zeewater krijgt dan meer kans naar binnen te dringen. Het zilte water is inmiddels opgerukt tot voorbij de Van Brienenoordbruggen. Door de langdurige droogte is de Rijnafvoer laag en daardoor krijgt zeewater verminderde tegendruk en kan dus verder ons land binnendringen.

In Geldermalsen heeft de gemeente donderdag zout gestrooid. Dit om te voorkomen dat door de hitte week geworden asfalt kapotgaat. Ook kunnen daardoor autobanden worden beschadigd. Om dat te voorkomen, kan er zout of zand worden gestrooid. Ook de gemeente Súdwest-Fryslân overweegt zout te strooien.

Een op de tien boeren wil zich niet aan het in sommige gebieden geldende beregeningsverbod houden. Dat bleek donderdag uit een enquête van de website agripeilingen.nl. De helft is van plan dat wel te doen, een derde grotendeels, maar 10 procent geeft aan zich niet te houden aan het verbod en riskeert liever een boete. Een op de vijf boeren die liever een boete riskeert en zegt te blijven beregenen, komt uit de melkveehouderij. Ook zijn er dakkerbouwers en tuinbouwers ondernemers die voor het negeren van een (eventueel) verbod kiezen. De schade waarvoor wordt gevreesd, loopt uiteen van 6 ton tot 2000 euro.

Het Waterschap Vallei en Veluwe haalde vrijdag beschermde vissoorten uit de Verloren Beek bij Epe. Vanwege de aanhoudende droogte drogen de beken op en kunnen de elrits, beekprik en de rivierdonderpad verdwijnen. Het droogvallen van beken had al veel dode vissen tot gevolg. Het is voor het eerst dat het waterschap deze actie uitvoert. De elrits komt alleen in de Verloren Beek en in Zuid-Limburg voor.

Verscheidene tankstations staan soms leeg en moeten nee verkopen aan de klant. De oorzaken zijn onder meer de aanhoudende droogte en een nijpend tekort aan gekwalificeerde chauffeurs, aldus de belangenvereniging Tankstations BETA vrijdag. Door de droogte is het waterpeil in de rivieren gezakt. Schepen die brandstofdepots in Arnhem en Kampen bevoorraden, kunnen daardoor minder zwaar worden beladen.

Door de droogte is de Sassenplaat in het Hollandsch Diep tegenover Shell Moerdijk bezaaid met dode jonge meeuwen. De vogels kunnen door de droogte geen regenwormen meer uit de grond trekken. Die zitten te diep, aldus BN DeStem.

De Dierenbescherming adviseerde donderdag niet te gaan fietsen met de hond. De enige manieren waarop een hond zijn warmte kan kwijtraken, is door te hijgen en via zijn poten. Door de warme lucht heeft hijgen geen zin en het asfalt kan de hondenpoten juist verbranden. De Dierenbescherming waarschuwt ook voor huidmadenziekte bij konijnen. Het dier is een ideale plek voor poepvliegen om eieren te leggen, als het konijn niet schoon genoeg is. Als die eitjes zich ontpoppen tot larven, kunnen die zich naarbinnen eten. Het hok goed schoonmaken en controle van het poepgat is belangrijk.