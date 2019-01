Droogte deels voorbij door regen Duitsland

De stuw bij Driel is woensdag opengezet. Dat deed Rijkswaterstaat om het vele regenwater uit Duitsland zo snel mogelijk naar zee te laten wegstromen. Normaal gesproken houdt de stuw bij Driel water juist tegen, zodat er voldoende zoet water naar het IJsselmeer blijft gaan. Hoelang de stuw openblijft, hangt af van de vraag of –en hoe snel– het waterpeil weer zakt. Zodra het onder de 10 meter bij Lobith komt, gaat de stuw weer dicht. beeld Vidiphoto

Het droogteleed lijkt voorbij te zijn, nu er veel water vanuit Duitsland komt.

In het buurland is de afgelopen tijd veel regen gevallen, waardoor de waterstand in de rivieren fors gestegen is. Bereikte die stand in oktober nog een laagterecord van 6,85 meter in de Rijn bij Lobith, donderdag zou die naar verwachting bijna 5 meter hoger uitkomen, op 11,75 meter.

Vanwege deze hoogwatergolf heeft Rijkswaterstaat woensdag de stuw in de Nederrijn bij Driel opengezet. Zo kan het water sneller wegstromen naar zee. De verwachting is dat het water de komende dagen verder stijgt en dat delen van uiterwaarden onder water zullen lopen.

Delen van Nederland die niet in de buurt van rivieren liggen, zoals de Achterhoek, blijven echter kampen met droogte. Die gebieden moeten het hebben van de regen die er plaatselijk valt. De voorspellingen zijn dat er deze maand relatief weinig neerslag zal vallen.