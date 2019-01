Dronten opent Nederlands eerste herbruikbare viaduct

Bij de Reevesluis tussen Dronten en Kampen is maandag het eerste herbruikbare viaduct van Nederland geopend. „Een cruciale innovatie voor ons wegennet”, vindt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur).

Het elementen van het ”circulaire viaduct” passen als legoblokken in elkaar en worden met voorspanningskabels vastgehouden. Het kunstwerk, een testversie, wordt later weer uit elkaar gehaald om het elders opnieuw te gebruiken. Het viaduct gaat naar verwachting tweehonderd jaar mee. Traditionele viaducten hebben een levensduur van dertig tot vijftig jaar. Een voordeel van het modulaire systeem is ook dat het viaduct gemakkelijker is aan te passen of uit te breiden.

Demontabel. beeld ANP, Siese Veenstra

Rijkswaterstaat wil vanaf 2030 volledig duurzaam werken. De komende jaren moeten honderden bruggen en viaducten uit de wederopbouwperiode vervangen worden. „Ik bouw geen viaducten, dat doen de marktpartijen. En die hebben hier hun nek uitgestoken”, zei Van Veldhoven bij de opening.

Het bouwwerk aan de Dronter zijde van het Drontermeer voldoet aan alle constructieve veiligheidseisen, maar Rijkswaterstaat koos ervoor om het nog niet in een openbare weg op te nemen. „Wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid op de weg. We willen eerst echt alles zeker weten”, zegt innovatiemanager Stan Kerkhofs.

De elementen doen denken aan legoblokken. beeld ANP, Siese Veenstra

Projectleider Denis Lintzen verwacht dat het duurzame viaduct binnen vijf jaar daadwerkelijk in een weg wordt geplaatst. De proefversie ligt vol meetapparatuur die registreert hoe het viaduct reageert op zwaar bouwverkeer dat eroverheen rijdt. „Daarna worden in een laboratoriumopstelling aanvullende tests gedaan.”

Naast Kerkhofs stond Esther van Eijk van bouwbedrijf Van Hattum en Blankevoort aan de wieg van het duurzame viaduct. Amper drie jaar nadat ze met het idee bij Rijkswaterstaat aanklopte, is het viaduct daar. Een ontwikkeltijd van drie jaar is in de infra-sector ontzettend snel. Toch deelt het bouwbedrijf alle kennis. Waarom zoveel tijd en geld investeren als de concurrentie meteen mee kan kijken?

„Dat was lastig uitleggen”, zegt Van Eijk, „maar we houden naast de kennis vooral ook de voorsprong.” Voor Rijkswaterstaat was die transparantie een voorwaarde om mee te werken, zegt Kerkhofs. „Het gaat om publiek geld.”