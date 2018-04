Dronken vrouw trapt ambulancemedewerker

De politie in Vlissingen heeft een zestigjarige dronken vrouw gearresteerd, omdat ze een ambulancemedewerker die haar wilde helpen had geschopt. Uit een ademtest bleek dat ze bijna vijf keer teveel had gedronken. Volgens een woordvoerster van de politie had ze ongeveer tien glazen op.

De vrouw werd liggend op straat gevonden. Omdat ze erg verward reageerde en niet meer wist wat haar was overkomen, werd de ambulance gebeld. Toen ze eenmaal in de ambulance zat en werd onderzocht, trapte ze een van de medewerkers tegen de benen en/of de rug. Agenten hebben haar vervolgens overgebracht naar een cellencomplex van het bureau.