Dronken vrachtwagenchauffeur slingert over A58

Een Poolse vrachtwagenchauffeur die zo dronken was dat hij niet meer op zijn benen kon staan, is bij het Zeeuwse Rilland van de weg geraakt. Even daarvoor was hij slingerend van rijstrook naar rijstrook op de A58 gezien, waarop de politie werd gewaarschuwd.

De vrachtwagenchauffeur had de snelweg bij Rilland zaterdagavond verlaten. Daar reed hij een stuk de polder in, om uiteindelijk op een T-splitsing van de weg te raken. Zijn vrachtwagen kwam deels boven een dijk en deels boven of in een sloot terecht, meldt een politiewoordvoerder. De 26-jarige Pool moest mee naar het politiebureau, waar bleek dat hij ongeveer 3,5 keer meer had gedronken dan toegestaan. De vrachtwagen is weggetakeld, het rijbewijs van de man is ingenomen. Hij raakte niet gewond.

Ook de marechaussee in Hoek van Holland en de Rotterdamse Zeehavenpolitie hadden dit weekend te maken met een dronken chauffeur. „Dronken chauffeur vond het nodig om aan boord van de ferry zonder kleding rond te lopen en voor overlast te zorgen. Samen van boord geplukt en een rijverbod gegeven”, twittert de Zeehavenpolitie zondagochtend.

Zaterdag ontstond ophef over een vrachtwagenchauffeur die onder invloed van drank en drugs een ongeluk op de A4 veroorzaakte. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) reageerde zaterdag vol ongeloof. „Niet te bevatten dat iemand bezopen in zijn vrachtwagen stapt en levens van andere mensen op het spel zet. Schandalig!”, twitterde ze.