Dronken trucker zonder rijbewijs veroorzaakt dodelijk ongeluk

Een 42-jarige vrachtwagenchauffeur uit Nederland is in de nacht van woensdag op donderdag betrokken geweest bij een dodelijk ongeluk in Duitsland. De man verloor zijn lading, een container vol ijzer, op een snelweg net over de grens bij Winterswijk. De container belandde op het wegdek en een vrachtwagenchauffeur kon die niet meer ontwijken. De 50-jarige Duitser botste ertegenaan en stierf ter plekke.

De Nederlander had zijn vrachtwagen na het ongeluk stilgezet op de vluchtstrook, ongeveer 500 meter verderop. Tijdens het onderzoek bleek dat de Nederlander dronken was en geen rijbewijs had. Het is nog niet duidelijk waardoor de container met ijzer loskwam.

Bij het ongeluk raakten vier anderen lichtgewond. Zij botsten tegen de vrachtwagen van de omgekomen Duitser.