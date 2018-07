Dronken taxichauffeur rijdt scooter aan

Een dronken taxichauffeur heeft vrijdagavond in Tilburg een ongeluk veroorzaakt. Hij reed achter op tegen een scooter die voor een rood stoplicht stond te wachten. De twee mensen op de scooter vielen en raakten gewond. De chauffeur stapte uit, keek om zich heen en reed vervolgens weg.

De taxi werd later leeg aangetroffen. De politie kon de chauffeur even verderop aanhouden. De 53-jarige man bleek ruim vier keer zoveel te hebben gedronken als is toegestaan. Zijn rijbewijs is afgepakt.

De passagier van de scooter moest voor controle naar het ziekenhuis.