Dronken spookrijder probeert te keren op A16

Een dronken Poolse automobilist is opgepakt nadat hij in de nacht van zaterdag op zondag op de A16 bij het Brabantse Prinsenbeek vreemde capriolen aan het uithalen was. De man was onder meer aan het spookrijden en probeerde op de snelweg te keren.

De politie was die nacht gewaarschuwd dat op een van de rijstroken op de A16 een auto stilstond. Ter plaatse zagen agenten bij het knooppunt Princeville een auto tegen het verkeer in rijden met een snelheid van 70 kilometer per uur. De dienders zetten hun zwaailamp aan om de bestuurder te waarschuwen, maar dat had geen effect. Daarop probeerden de agenten bij Prinsenbeek een afslag te pakken om bij de auto te komen. Vervolgens zagen ze dat de bestuurder probeerde te keren, waarbij hij dwars over de vluchtstrook in de berm tot stilstand kwam.

De automobilist stapte uit, waarop de agenten hem konden vastpakken. Hij rook volgens de politie sterk naar alcohol. Op het bureau bleek de man niet in staat te blazen en dus is bloed bij hem afgenomen. Zijn rijbewijs heeft de Pool moeten inleveren.