Dronken schipper met zes keer te veel op

Een kapitein uit Hilversum is woensdagavond in de Botlek aangehouden omdat hij dronken een zeeschip bestuurde. Een collega-kapitein zag hem rare vaarbewegingen maken. Na een blaasproef bleek de schipper (40 jaar) zes keer te veel te hebben gedronken.

Het schip voer bij Hoek van Holland een vreemde koers, zag een andere kapitein. Die meldde dat aan de verkeerspost. Er ging meteen een boot van het havenbedrijf heen.

Het schip lag inmiddels in de Sint Laurenshaven. Bij het afmeren was de kapitein tegen een ander schip gevaren, met schade tot gevolg. De man moest na een eerste blaastest mee naar het bureau, alwaar bleek dat hij zes keer de toegestane hoeveelheid drank op had.