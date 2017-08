Dronken rijder gestopt door afpakken sleutel

Een alerte automobilist heeft een overduidelijk dronken rijder weten te stoppen door bij een stoplicht in Eibergen de autosleutel uit het contact te trekken. De zwaar beschonken man slingerde zo erg dat hij de hele breedte van de N18 tussen Haaksbergen en Eibergen nodig had.

De politie kwam erbij en liet bij de man een bloedtest afnemen, omdat het hem niet lukte om een blaastest te doen. Daarna werd zijn rijbewijs ingenomen. Dit alles speelde zich donderdagmiddag af.

In de avond kreeg de politie Berkelland van collega’s uit Enschede een melding dat dezelfde man opnieuw was gaan rijden. Hij werd voor de tweede keer aangehouden voor rijden onder invloed en nu ook voor rijden terwijl zijn rijbewijs was ingevorderd.