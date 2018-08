Dronken militair verlaat plaats ongeval

De Koninklijke Marechaussee onderzoekt een ongeval in Waalre, waarbij een 23-jarige militair uit Valkenswaard onder invloed een eenzijdig ongeval heeft veroorzaakt en daarna de plek van het ongeval heeft verlaten. Hij is later thuis aangehouden.

Agenten stuitten in de nacht van zaterdag op zondag rond 05.00 uur op een zwaar beschadigde auto. De wagen lag op zijn kop, nadat deze een boom had geraakt. In de auto werden bloedsporen aangetroffen en een zakje met vermoedelijk cocaïne.

Omdat de bestuurder spoorloos was zochten agenten de eigenaar van de auto thuis op. De man bleek onder het bloed te zitten en hij bleek te veel te hebben gedronken. Bij de militair is ook een bloedproef genomen vanwege het vermoeden van gebruik van coke.