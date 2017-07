Dronken man ‘slakt’ over de snelweg

De politie heeft zondag een dronken man uit Roosendaal (52) van de weg gehaald. Hij reed op dat moment met een slakkengang van 40 kilometer per uur op de A17.

Een medeweggebruiker belde de politie omdat hij de man slingerend langzaam over de weg zag rijden en even later zag stoppen om te tanken, ter hoogte van Oud Gastel. Agenten hielden hem tegen voordat hij weer kon gaan rijden.

Toen bleek ook dat zijn rijbewijs al eerder was ingenomen vanwege rijden onder invloed. Op het politiebureau bleek dat hij 4,5 keer te veel had gedronken.