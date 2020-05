Dronken man met bajonet aangehouden

Een 66-jarige dronken man die een bajonet in zijn handen had, is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden in het Brabantse Sprang-Capelle. Agenten gebruikten pepperspray en trokken hun vuurwapen om hem aan te kunnen houden, meldt de politie.

De politie was gewaarschuwd dat een dronken man zijn inboedel aan het vernielen was. Toen agenten aankwamen stond hij in de voortuin en ging hij, met de bajonet in zijn handen, dichtbij de agenten staan. Een van de politiemensen spoot daarop pepperspray in zijn gezicht.

De man liep snel zijn woning weer in, maar ging via de achterzijde weer naar buiten. Hij werd in de omgeving in een brandgang aangetroffen, met nog steeds die bajonet in zijn handen. De agenten trokken hun pistool en riepen dat de man zijn wapen moest laten vallen. Hij stak de bajonet uiteindelijk in een houten schutting, waarna hij werd overmeesterd en aangehouden.