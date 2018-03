Dronken man gered uit vuilniswagen

Een dronken Rotterdammer is in Capelle aan den IJssel op het nippertje gered uit een vuilniswagen. Na een avondje stappen was de 23-jarige man, in slechts zijn onderbroek, in een container gaan slapen omdat hij geen zin meer had om verder te lopen.

Volgens de politie werd de man wakker toen de container werd opgetild. Hij zette het op een schreeuwen, net voor dat de pers zou worden aangezet. De vuilnismannen ontdekten de man en schakelden de hulpdiensten in. De man kon echter ongedeerd uit het voertuig worden gehaald.

Agenten hebben hem daarna naar huis gebracht, aldus de politie naar aanleiding van een bericht van RTV Rijnmond.