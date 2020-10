Een 30-jarige Fransman is afgelopen nacht in het Zeeuwse Hulst aangehouden. Hij zat dronken achter het stuur. Bij zijn aanhouding bespuugde hij een agent en zei hij dat hij besmet was met het coronavirus. De agent gaat aangifte van zware mishandeling doen.

De man verzette zich flink toen agenten hem wilden aanhouden. In de politieauto begon hij te blazen en te spugen naar een van de agenten en riep dat hij Covid-19 had. Ook in het politiebureau bleef de man agressief.