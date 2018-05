De politie heeft in Roosendaal een 45-jarige man opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij in beschonken toestand een fietsster heeft aangereden en een geparkeerde auto heeft geschampt. Na de aanrijding met de 35-jarige fietsster, die lichtgewond raakte, ging de bestuurder ervandoor.

De politie arresteerde even later de verdachte. Uit een blaastest bleek dat hij ruim vier keer zoveel alcohol had gedronken als de maximaal toegestane hoeveelheid.