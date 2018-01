Dronken Belg rijdt Nederlander dood

Een Nederlander is maandagavond om het leven gekomen toen een automobilist was ingereden op de winkel van een tankstation in België. Door het ongeval langs de E40 bij Drongen raakten twee andere Nederlanders die zich ook in de winkel bevonden, zwaargewond.

De toedracht van het ongeval is nog onbekend. De bestuurder van de wagen, een 54-jarige man uit Oostende, kon nog niet worden verhoord omdat hij nog onder invloed verkeerde.

„De wagen reed met hoge snelheid in op de shop van het tankstation”, zegt woordvoerster An Schoonjans van het parket. „De autobestuurder kwam er met lichte verwondingen vanaf. De slachtoffers bevonden zich in het tankstation, maar de verdere omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht.”