Dronken automobilist vast voor poging doodslag

Een 32-jarige motoragent is in Rotterdam met de schrik vrijgekomen nadat de bestuurder van een personenauto onverwachts op hem in probeerde te rijden. Een 29-jarige inwoner van de havenstad kon later worden aangehouden op verdenking van poging doodslag. Bij zijn aanhouding was hij dronken, had drugs gebruikt en gedroeg zich zeer agressief naar de politie toe.

De motoragent reed over de Dordtselaan toen er vanuit een parkeervak, onverwacht een personenauto zonder verlichting uit het parkeervak wegreed. De motorrijder kon de auto nog net ontwijken. Hierna wilde hij de bestuurder van de auto aanspreken om hem te wijzen op zijn onverantwoordelijk rijgedrag.

Hij beval de bestuurder om de auto te parkeren. In plaats daarvan gaf de man vol gas en reed op de motoragent in. Die kon een aanrijding met de auto opnieuw ternauwernood voorkomen. De man raakte daarna een geparkeerd staande auto, verliet hierna zijn auto en rende weg. Hij kon korte tijd later in de directe omgeving worden aangehouden.