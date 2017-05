Dronken automobilist slingert over A27

Een dertigjarige dronken automobilist uit Utrecht die in de nacht van donderdag op vrijdag slingerend over de A27 reed, heeft zijn rijbewijs moeten inleveren. Omstanders zagen dat de wagen van links naar rechts ging en een paar keer bijna de vangrail raakte en waarschuwden de politie.

Ook de snelheid van de auto viel op. Volgens de politie ging die van 100 naar 15 kilometer per uur. De bestuurder zette zijn auto midden op de snelweg A12 richting Den Haag stil nadat de politie hem een stopteken had gegeven. Bij de blaastest bleek dat hij te veel alcohol had gedronken.