Dronken automobilist rijdt kilometers over trambaan Utrecht

Een dronken automobilist heeft zaterdagavond laat kilometers lang over een trambaan in Utrecht gereden. Volgens de politie is flinke schade ontstaan aan het hele traject van de trambaan.

De politie werd zaterdag rond 23.30 uur gewaarschuwd dat een voertuig op de trambaan reed, ter hoogte van het Maarschalkerweerdpad en de overgang van de Koningsweg naar de Laan van Maarschalkerweerd. Agenten troffen er een „zwaar beschonken” bestuurder aan. Hij bleek al in het centrum de trambaan te zijn opgereden. De ontstane schade moet volgens de politie worden nagekeken.