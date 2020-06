Dronken automobilist ramt geparkeerde auto’s in Lewedorp

Een 37-jarige man uit het Zeeuwse Lewedorp heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag voor flink wat schade gezorgd omdat hij dronken achter het stuur zat. Hij reed in de Sloestraat in zijn woonplaats tegen geparkeerde auto’s aan en belandde uiteindelijk tegen een muurtje in een voortuin van een woning aan de Zandkreekstraat.

Uit een blaastest bleek dat hij teveel had gedronken. De politie heeft hem meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

De eigenaren van de beschadigde auto’s gaan aangifte doen, meldt de politie.