Dronken automobilist ramt diverse auto’s in Sint-Oedenrode

Een dronken automobilist heeft in zijn woonplaats Sint-Oedenrode diverse auto’s geramd op zijn vlucht voor de politie.

De 30-jarige man verloor de controle over het stuur in een bocht aan de Sluitappel en miste ternauwernood een vrouw en haar kinderen die daar liepen. Daarna reed hij een perk in en botste tegen een geparkeerde auto. Deze auto schoof door tegen een andere geparkeerde auto. Getuigen zagen dat de man wilde vluchten. Eén van hen besloot om de doorgang met zijn auto te blokkeren. De automobilist liet zich daar niet door weerhouden en ramde zich een vrije baan tussen de reeds beschadigde auto’s en de auto die de doorgang blokkeerde.

Gewaarschuwde agenten konden de man na een achtervolging in Beek en Donk aan de kant zetten en aanhouden.