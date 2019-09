Droneverbod boven gebied paradroppings

De 75-jarige herdenking van de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden gaat deze week in de regio Arnhem - Nijmegen gepaard met droppings van parachutisten en helikopterdemonstraties. In de buurt van die evenementen geldt een strikt verbod voor drones. Wie toch betrapt wordt met een drone kan een boete van maximaal 7800 euro krijgen, aldus Defensie.

Defensie verzorgt een groot deel van de paradroppings tijdens de herdenkingen, in het kader van de internationale parachutistenoefening Falcon Leap. Woensdag springen meer dan duizend militaire parachutisten in de weilanden bij Groesbeek, 75 jaar nadat de Amerikaanse 82nd Airborne Division daar met duizenden manschappen landde. De Amerikanen en ook andere geallieerden zouden maanden in de regio Nijmegen blijven, omdat de operatie Market Garden stokte bij Arnhem. Vrijwel iedere inwoner van het frontgebied had in 1944/1945 militairen in huis.

Vrijdag zorgt Defensie voor een helikopterdemonstratie tijdens de herdenking van de Slag om Arnhem. Zaterdag springen opnieuw ruim duizend militairen op de Ginkelse Heide bij Ede. Zondag steken Poolse en Nederlandse militairen de Rijn over bij Driel. Op die manier hielpen de Polen in 1944 de Britten, die ingesloten waren geraakt door het verliezen van de Slag om Arnhem.

De paradropping in Groesbeek is woensdag tussen 10.00 en 15.00 uur te zien bij landgoed Den Heuvel.