Drones verboden op deel Veluwse heide

Wilde dieren op de Veluwse heide schrikken van drones. De gemeente Rheden gaat vliegen met drones op het Rozendaalse Veld daarom verbieden. Dat staat in het nieuwe beheersplan voor het natuurgebied aan de zuidkant van de Veluwe.

Het Rozendaalse Veld, een ongerept gebied met heide, bos en stuifzand, trekt steeds meer recreanten. Dat is niet goed voor de kwetsbare natuur. Zo vergrast de heide heel snel, omdat wild er niet meer graast. De wilde dieren worden weggejaagd door drones maar ook door illegaal loslopende honden, volgens de gemeente een dagelijks probleem in het natuurgebied. Handhavers gaan daar streng op controleren.

Rheden laat geen nieuwe grote evenementen meer toe in het gebied, hoewel daar veel aanvragen voor zijn. En wie wel iets mag organiseren, moet daarvoor terugbetalen aan de natuur in de vorm van arbeid of geld.

Rheden wil ook dat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) een andere plek zoekt voor het laten ploffen van gevonden munitie. In de omgeving van Arnhem worden nog veel oorlogsresten gevonden. De EOD gebruikt graag het kale stuifzand, maar dat lijdt daaronder.