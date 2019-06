Drone hindert heli op weg naar ziekenhuis

Een drone heeft donderdagavond een traumahelikopter op weg naar Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede ernstig gehinderd. De piloot van de helikopter moest plotseling uitwijken en kon maar net een botsing voorkomen, aldus de politie. Later op de avond heeft de politie de eigenaar van de drone kunnen traceren. De drone is in beslag genomen.

De heli was onderweg naar het ziekenhuis, met een van de twee mensen die zwaargewond waren geraakt door een ernstige aanrijding op de N36 in Wierden. Op de aanvliegroute naar het ziekenhuis was daar, ter hoogte van het Janninkcomplex waar een draai gemaakt moet worden, plotseling de drone. „Gelukkig kon hij toch nog goed landen en zijn alle inzittenden veilig op de grond gezet”, aldus een politiewoordvoerster. „Je mag daar niet vliegen met een drone. Het was een levensgevaarlijke situatie.”

De politie kwam de bestuurder van de drone op het spoor mede door het grote aantal tips dat binnenkwam na een oproep van de politie. De politie is bij de man aan de deur geweest, hij was erg meewerkend, aldus de woordvoerster. Hij is officieel verdachte.