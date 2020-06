Drone helpt bij afstand bewaren bij demonstratie op Malieveld

De politie zet tijdens de demonstratie van de actiegroep BlackLivesMatterNL in Den Haag een drone in. Hiermee kunnen overzichtsbeelden worden gemaakt zodat de politie kan helpen om mensen beter te verspreiden en om de juiste 1,5 meter afstand te bewaren.

Dat is in overleg met de gemeente en de actiegroep besloten. De demonstratie in Den Haag begint om 18.00 uur op het Malieveld. Er zijn geen afspraken gemaakt over het aantal aanwezigen, maar mensen moeten wel afstand bewaren.

Maandag kwamen duizenden mensen bijeen op de Dam in Amsterdam om zich uit te spreken tegen racistisch politiegeweld in de Verenigde Staten. Dit leidde tot veel verontwaardigde reacties omdat de betogers niet voldoende afstand hielden.