Drogisten beperken aantal klanten in de winkel

Drogisten beperken vanaf dinsdag het aantal klanten in de winkel vanwege de corona-uitbraak. Er mag een klant per 10 vierkante meter vloeroppervlak naar binnen. Alle klanten moeten een winkelmandje gebruiken en als die allemaal in gebruik zijn, moet de volgende klant even buiten wachten, hebben de drogisterijen afgesproken met het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD).

De maatregelen zijn volgens het CBD nodig om zowel klanten als personeel tegen besmetting te beschermen.

Bij de kassa in de winkels komen zogenoemde kuchschermen. Bij het vak met medicijnen en zelfzorgmiddelen wordt een plek ingericht waar een drogist kan gaan staan om klanten op veilige afstand advies te geven. Schappen vullen gebeurt zoveel mogelijk buiten de openingstijden. Als het overdag toch nodig is, wordt het gangpad waar de vakken gevuld worden tijdelijk afgesloten.

Het CBL dringt erop aan dat er niet gehamsterd wordt. De laatste weken zijn vooral paracetamol en neusdruppels erg populair.