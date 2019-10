Drogist na plofkraak: Ik had mijn hele winkel kwijt kunnen zijn

„Het leek wel een oorlogsgebied. De ravage was enorm. Onbeschrijfelijk. Je weet niet wat je meemaakt. Overal glas. Ik had mijn hele winkel wel kwijt kunnen zijn.”

Drogist Martin Schumacher uit Ouderkerk aan de Amstel hoorde vrijdagochtend van zijn vrouw dat er rond 4.00 uur een plofkraak was geweest in het dorp. De pinautomaat van de ABN AMRO hangt aan de zijgevel pal naast zijn winkel. De drogist reed daarop direct naar zijn winkel. „Ik dacht al langer: we zullen wel een keer aan de beurt komen. Maar zo’n kraak in het centrum heeft impact op het dorp: iedereen praat erover.”

De klap moet enorm zijn geweest. „Het was beslist geen rotje. De badkamer in het appartement hiernaast is compleet weggeblazen. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. Dat had zeker in de appartementen in de buurt best kunnen gebeuren. Maar daar hebben die gasten maling aan.” Volgens de politie zijn er twee personen op een scooter bij de plofkraak betrokken.

De politie heeft de Dorpsstraat van Ouderkerk volledig afgezet. Overal ligt glas. Auto’s zijn beschadigd. „Er is gelukkig geen brand uitgebroken.”

De schade aan Schumachers winkel valt eigenlijk erg mee. „In de ruiten zitten barsten. Het lijken wel spinnenwebben. En de schuifdeuren zijn wat ontzet. Ze zijn gewoon uit de sponningen geblazen. In de supermarkt, een kledingzaak en woningen in de buurt is de schade veel groter. Daar ligt het glas binnen. Bij ons is er alleen wat stof naar beneden gedwarreld. Er is zelfs niets omgevallen. Ik had ook mijn hele winkel kwijt kunnen zijn.”

De drogisterij blijft naar verwachting tot vrijdagmiddag dicht. „Een bedrijf heeft de ravage opgenomen. Ook komt er een bedrijf de ramen dichtspijkeren.”

Het bevreemdt Schumacher dat het alarm van zijn winkel niet is afgegaan. „Ik kon dat vanmorgen gewoon afzetten toen ik binnenstapte.”

Schumacher ervaart veel steun uit zijn omgeving. „Ik ben vanmorgen naar het gemeentehuis geweest. Ik heb daar een woordvoerder van de politie gesproken. Dan kun je je verhaal even kwijt. Zo’n levensgevaarlijke kraak levert een hoop stress en veel ellende en troep op. En het voelt een beetje als een mislukte moordaanslag.”