Droge Dodenherdenking, frisse Bevrijdingsdag

DEN HAAG (ANP) - Dodenherdenking verloopt zaterdagavond vrijwel overal droog, meldt Weeronline. Alleen in Limburg en op de Westelijke Wadden is een kans op een bui. Een dikke jas is wel nodig, want het is koud met een gevoelstemperatuur rond 4 graden.

Na een koude en buiige zaterdag, met lokaal hagel, natte sneeuw en onweer, wordt het in de tweede helft van de middag vanuit het noordwesten op steeds meer plaatsen droog. Om 20.00 uur, als in Amsterdam en op de Waalsdorpervlakte in Den Haag twee minuten stilte wordt gehouden, is het vrijwel in het hele land droog, voorspelt het weerbureau.

Zondag, Bevrijdingsdag, is kans op een bui, maar in de middag wordt het droger met vanuit het westen steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 11 graden, maar de matige noordwestenwind maak het voor het gevoel wel een aantal graden kouder. In de avond koelt het af tot een graad of 5 en de gevoelstemperatuur daalt naar 2 graden.