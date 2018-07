„Drinkwatervoorziening in Nederland loopt gevaar”

Nederland moet zich beter voorbereiden op meer extreem droge zomers zoals nu. Als we ons blind blijven staren op het voorkomen van overstromingen, komt de drinkwatervoorziening mogelijk in gevaar. Het waterbeleid moet volgens deskundigen op de schop, schrijft het AD maandag.

Nederland is ,,blind voor droogte", zegt onderzoeker Henny van Lanen van Wageningen Universiteit. ,,Als laaggelegen land met grote rivieren zijn we altijd bezig met het voorkomen van nat. Dat verklaart waarom we nu zo zijn verrast door de droogte."

Om te zorgen dat in de toekomst altijd water uit de kraan blijft komen, moeten meer watervoorraden worden aangelegd, zegt Koen Zuurbier van KWR, het onderzoeksinstituut van de drinkwaterbedrijven.