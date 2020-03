Drinkwaterbedrijven stoppen afsluitingen om virus

Drinkwaterbedrijven gaan geen mensen meer van drinkwater afsluiten. Dit geldt zolang de sociale onthouding wegens het coronavirus van kracht is. Dat meldt de vereniging voor schuldhulpverlening NVVK. Een woordvoerder van Vewin, waarin drinkwaterbedrijven zijn verenigd, bevestigt dat.

Eerder dinsdag hield NVVK-voorzitter Marco Florijn op NPORadio1 een pleidooi om tijdelijk te stoppen met afsluitingen. In een tijd dat de regering mensen vraagt meer hygiëne te betrachten, vindt de NVVK het onlogisch mensen nog langer af te sluiten. Wekelijk gebeurt dit in Nederland bij ongeveer 60 huishoudens, aldus de vereniging.

De NVVK roept, samen met de landelijke Armoedecoalitie, energiebedrijven op om dit na te volgen.

Een oproep van schuldenambassadeur Marc Mulder om tijdelijk niet over te gaan tot afsluitingen, huisuitzettingen en boetes is eveneens overgenomen door de NVVK en de landelijke Armoedecoalitie. Deze oproep is inmiddels bezorgd bij de regering en de Tweede Kamer, aldus de NVVK.