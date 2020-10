Dringend advies Hersteld Hervormde Kerk: maximaal 30 personen

De Hersteld Hervormde Kerk (HHK) geeft het dringende advies aan haar gemeenten om een maximum van dertig bezoekers per dienst aan te houden. Dat maakte een woordvoerder van de HHK vrijdagochtend bekend. Daarmee geeft HHK gehoor aan de oproep van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zich te houden aan de landelijk geldende groepsgrootte in een ruimte. Afgelopen weken ontstond commotie toen verschillende kerken, waaronder de Hersteld Hervormde Gemeente in Staphorst, veel meer dan dertig mensen toelieten bij een kerkdienst.

Het dringende advies dat nu wordt gegeven, volgt na een overleg van de landelijke koepel naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte dinsdag. De koepel zegt het advies „met veel pijn in ons hart” te geven. Naast het maximumaantal adviseert de HHK het dragen van mondkapjes bij het in- en uitgaan van de kerk en „een indringende bezinning op de wijze en frequentie van de samenzang”. Alle kerkelijke activiteiten buiten de zondagsdienst dienen voor de rest van oktober stilgelegd te worden. Bezoeken aan ouderen, eenzamen en zieken dienen tot een minimum te worden beperkt.

Bij geloofsdiensten mogen meer mensen toegelaten worden, maar van die uitzonderingspositie wil de HHK nu geen gebruik meer maken. De koepel geeft het dringende advies aan haar 118 gemeenten niet meer dan dertig bezoekers boven de achttien jaar bij een dienst toe te laten. Kinderen onder de twaalf jaar en de betrokkenen bij de dienst tellen daarbij niet mee. De gemeenten kunnen zelf invulling geven aan het advies, maar de koepel „wil kerkenraden wel wijzen op hun verantwoordelijkheid” naar „de Koning van de kerk” en naar de samenleving.

Minister Grapperhaus laat weten het besluit „heel erg goed” te vinden. Het gebeurt op basis van vrijwilligheid want de minister kan de kerken niet dwingen. De bewindsman ging ruim twee weken geleden in gesprek met de kerken over de bezoekersaantallen, nadat ophef was ontstaan over diensten in Staphorst.

De Hersteld Hervormde Gemeente in Staphorst was niet bereikbaar voor commentaar. Onbekend is of en in welke mate zij zich aan het advies van de landelijke koepel gaat houden.

De Gereformeerde Gemeente Barneveld-Centrum hield zondag drie diensten, waar per keer 400 tot 450 mensen aanwezig waren. Deze gemeente heeft nog geen nieuw beleid gemaakt naar aanleiding van de persconferentie. Dat wordt zaterdag verwacht, aldus een woordvoerder.