Drillgroepen laten het niet bij bedreigingen alleen

Gewelddadige teksten en met messen zwaaiende rappers: drillmuziek ligt sinds de steekpartij in Scheveningen op 10 augustus onder een vergrootglas. Vier burgemeesters praten dinsdag met minister Grapperhaus over de rellen in hun steden en de rol die drillrap daarbij speelde. Vier vragen.

Wat is drillrap?

Drillrap is een muziekstroming die rond 2010 in Chicago ontstond en overgewaaid is naar Nederland. In straattaal betekent drill doorboren met kogels. Drillmuziek is een subgenre van hiphop en wordt gekenmerkt door gewelddadige teksten en monotone beats. In de muziekvideo’s die drillrapformaties verspreiden –vaak via YouTube– dragen de rappers zwarte kleding, zijn ze getooid met een bivakmuts of skeletmasker en zwaaien ze regelmatig met ijspriemen, schroevendraaiers, messen of (nep)pistolen.

De raps gaan over het algemeen over het harde leven op straat. De rappers beschouwen hun postcodegebied als hun territorium en bewaken dat met geweld. In de rapteksten worden rivaliserende drillgroepen bedreigd, vaak met messen of vuurwapens. De rappers roepen onder meer op tot vecht- en steekpartijen. Kenmerkend voor drillmuziek is dat de rappers het niet alleen laten bij oproepen en bedreigingen, maar hun woorden soms ook in de praktijk brengen.

Hoe populair is drillrap in Nederland?

Het genre lijkt aan populariteit te winnen. Tracks van de Amsterdamse drillrapgroep 73 De Pijp (verwijzend naar het postcodegebied in Amsterdam) en van de rappers Qlas & Blacka uit Rotterdam kunnen rekenen op meer dan twee miljoen streams per nummer op muziekstreamingsdienst Spotify.

Wat heeft drillmuziek te maken met de dodelijke steekpartij op 10 augustus in Scheveningen?

De steekpartij is een gevolg van een maandenlange vete tussen de Rotterdamse drillgroep Blacka 24 en de Amsterdamse drillgroep 73 De Pijp. Bij het dodelijke incident kwam de negentienjarige Cennethson Janga –ook wel Chuchu genoemd– uit Rotterdam om het leven. Het slachtoffer zou uit de Rotterdamse drillgroep komen. Rapper Blacka, de voorman van Blacka 24, riep daags voor de steekpartij via Snapchat beide groepen op de confrontatie met elkaar aan te gaan. „Ze durven mij en mijn members niks te doen, behalve mijn vriendin te bedreigen”, postte hij op het socialemediaplatform. „Laten we elkaar met z’n allen ontmoeten, ergens tussen Amsterdam en Rotterdam. Dan gaan we die beef (ruzie, LdH) regelen.”

Het OM meldde afgelopen vrijdag dat een 17-jarige Rotterdammer was aangehouden. Afgelopen zondag bleek dat dat rapper Blacka betrof. Hij wordt verdacht van opruiing en openlijk geweld. Direct na het steekincident werden al twee 20-jarige Amsterdammers aangehouden.

Blacka reageerde 16 augustus via Instagram op het overlijden van Chuchu en bood zijn excuses aan „naar alle getroffenen en mensen die hier onder (hebben) moeten lijden.” Hij zegt dat de hele „drill beef” nergens op sloeg. „Er werden ernstige bedreigingen naar mijn familie geuit, waardoor ik mijzelf verloor.”

Is de steekpartij in Scheveningen de eerste die gelinkt wordt aan drillrap?

Zeker niet. In oktober 2018 werd Gondilio Lowland, alias rapper Bolle, voor zijn huis doodgeschoten. In september 2019 werd de 18-jarige Jay-Ronne Grootfaam, bekend onder de artiestennaam Trappy Demon en lid van een Amsterdamse drillrapgroep, gedood met een kapmes. In oktober 2019 werd een 14-jarige jongen met een slagersmes doodgestoken en brak een vechtpartij tussen twee rivaliserende jeugdbendes uit. In december 2019 komt de 20-jarige Bilal Aydin door messteken om het leven. Alle de incidenten worden gelinkt aan drillrapgroepen.