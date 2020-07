Drievoudig moordverdachte Thijs H. hoort straf

Thijs H. hoort donderdag wat zijn straf gaat worden. De 28-jarige H. wordt verdacht van drie moorden. Er is 24 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen hem geëist.

H. heeft bekend dat hij op 4 mei vorig jaar in de Scheveningse Bosjes in Den Haag een 56-jarige vrouw heeft gedood. Drie dagen later sloeg hij toe op de Brunssummerheide, waar hij eerst een 63-jarige vrouw doodstak en korte tijd later een 68-jarige man. De slachtoffers werden onverhoeds aangevallen en met veel geweld om het leven gebracht. Volgens het Openbaar Ministerie zijn zij „op gruwelijke wijze en volstrekt willekeurig uit het leven weggerukt” en „afgeslacht”. H. werd een dag na de moorden op de Brunssummerheide opgepakt.

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) concludeerden dat H. volledig ontoerekeningsvatbaar was toen hij de moorden pleegde. Hij zou destijds „ernstig psychotisch ontregeld” zijn geweest. Het PBC heeft de rechtbank geadviseerd H. tbs met dwangverpleging op te leggen. Het OM meent echter dat het PBC-onderzoek „incompleet” zou zijn geweest. Volgens justitie moet H. voor verminderd toerekeningsvatbaar worden gehouden.

H. zei tijdens de behandeling van zijn zaak in de rechtbank Maastricht dat hij spijt heeft van zijn daden. „Dit had nooit mogen gebeuren en ik zou niets liever willen dan mijn daden ongedaan maken.”

De uitspraak wordt rechtstreeks via een livestream van de rechtspraak uitgezonden.