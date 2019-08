Drietal vast voor invoer 32 kilo crystal meth

De politie heeft maandag drie mannen aangehouden in een Hilversumse loods op verdenking van de invoer van 32 kilo crystal meth. De drugs waren verstopt in een uit Mexico afkomstige magneet en zijn via Schiphol het land binnengesmokkeld. De drugs, met een straatwaarde van 3,2 miljoen euro, zijn inmiddels vernietigd.

De verdachten zijn mannen uit Amsterdam (32), Almere (47) en Uithoorn (43). Ze werden tijdens de doorzoeking van de loods opgepakt, nadat een speciaal politieteam de drugs op het spoor was gekomen.

In juli trof de douane nog 86 kilo crystal meth aan in een container in de Rotterdamse haven. De drugs lagen verstopt in een schroef van een mengmachine voor veevoer. De partij had een straatwaarde van 8,6 miljoen euro en was ook afkomstig uit Mexico. Een man uit Den Haag werd daarvoor opgepakt.