Drietal opgepakt wegens moord Den Hoorn

Twee mannen en een vrouw zijn woensdagochtend opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een 59-jarige man uit Den Hoorn. Het gaat om een 19-jarige man uit Heemskerk, een 40-jarige man uit Didam en een 43-jarige vrouw uit Delft. De drie werden in hun woningen aangehouden.

Agenten troffen 22 januari in een woning aan het Kloosterpad in het Zuid-Hollandse Den Hoorn een overleden man aan. Al snel werd duidelijk dat de man slachtoffer was geworden van een misdrijf.

De drie verdachten zitten vast voor verhoor. Ze zitten in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Vrijdag worden ze voorgeleid aan de rechter-commissaris. De politie sluit meer arrestaties niet uit.