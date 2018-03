Drietal opgepakt in moordonderzoek Rotterdam

In het onderzoek naar de gewelddadige dood van een Belgische crimineel heeft de Rotterdamse politie drie mannen aangehouden. Ze zijn dinsdag opgepakt op de Kop van Zuid, bevestigen politie en justitie een bericht van RTV Rijnmond. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) speelden de drie vermoedelijk geen hoofdrol bij de fatale schietpartij. Maar waar ze precies van worden verdacht, kan een woordvoerster niet vertellen.

Het slachtoffer was een 29-jarige Belg. Hij was in Rotterdam ondergedoken om een gevangenisstraf in eigen land te ontlopen. Belgische media meldden kort na de moord al dat Samir el B. in 2015 was veroordeeld tot drie jaar cel wegens cocaïnehandel via de haven van Antwerpen.

De man werd op 29 december vorig jaar onder vuur genomen op de Socratesstraat in Rotterdam-Zuid. Daar verbleef hij volgens de politie al enkele maanden. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij een dag later overleed. Een groot rechercheteam zoekt verder naar de daders.