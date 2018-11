Drietal ademt ammoniakdamp in in zorgcentrum

Een bewoner en twee medewerkers van een zorg- en revalidatiecentrum in het Zeeuwse Middelburg zijn zondagochtend naar een ziekenhuis gebracht nadat een kleine hoeveelheid ammoniak in een koelkast was gaan lekken. De drie kwamen met de damp van deze stof in contact na het openen van de koelkast, aldus zorgorganisatie SVRZ.

Het voorval vond plaats in een kamer in een zorg- en revalidatiecentrum van SVRZ aan het Noordpoortplein. Volgens de organisatie is geen sprake van levensbedreigende situaties. De brandweer heeft in de woning geen concentratie ammoniak meer aangetroffen. De koelkast is uit de woning gehaald en de kamer is door de brandweer schoongemaakt en daarna vrijgegeven. Mensen in andere kamers en de omgeving zijn volgens de brandweer niet in gevaar geweest.