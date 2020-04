Drietal aangehouden voor witwassen van bijna een miljoen euro

Drie mannen zijn aangehouden in Amsterdam-West op verdenking van het witwassen van bijna een miljoen euro. Agenten arresteerden twee van hen donderdag in een parkeergarage aan de Pontsteiger. In de auto waarin ze zaten, vonden ze een groot geldbedrag. Bij doorzoekingen in twee woningen die daarop volgden werd nog meer contant geld en dure merkkleding aangetroffen. Daarbij is nog een derde verdachte aangehouden.

De agenten voerden een surveillance uit in de parkeergarage, wat vaker gebeurt vanuit veiligheidsoogpunt. Bij het zien van de twee mannen die uit een geparkeerde auto stapten, kregen de politiemensen argwaan. Het tweetal kon vervolgens niet goed uitleggen wat ze er deden. Een van de agenten keek daarop in de auto en zag een tas met extreem veel bankbiljetten liggen, waarop de mannen werden aangehouden. De politiemensen trokken daarbij hun vuurwapen.

Diezelfde avond doorzocht de politie een woning in Amsterdam, waar nog meer geld en een vuurwapen lag. Bij een inval in een woning in Rotterdam de ochtend erna lag eveneens veel cash en een grote hoeveelheid dure merkkleding.

De drie verdachten - een man van 38 uit Rotterdam, een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats en een man van 19 uit Assen - zitten nog vast. De recherche onderzoekt de herkomst van het geld, het vuurwapen en de kleding.