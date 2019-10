Driesterrenrestaurant De Leest houdt ermee op

Driesterrenrestaurant De Leest in het Gelderse Vaassen sluit de deuren. Dat hebben de eigenaren Kim Veldman en chef-kok Jacob Jan Boerma maandag laten weten. Nog voor het eind van het jaar gaat De Leest dicht.

„Ooit begon deze droom bij mijn ouders op de achterbank van de auto: ik wil sterren koken. Die droom is meer dan uitgekomen, in 2020 zit ik dertig jaar in het vak en nu is het tijd voor een mooie verandering”, aldus Boerma. „De sluiting geeft ons de vrijheid en mogelijkheid om andere concepten te gaan doen.”

De Leest opende in 2002 en behaalde binnen vijf maanden de eerste Michelinster, de tweede volgde in 2007 en eind 2013 de felbegeerde derde. Het is een van de drie driesterrenrestaurants die Nederland rijk is. De andere zijn De Librije in Zwolle en Inter Scaldes in het Zeeuwse Kruiningen.