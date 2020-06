Driestardocent B. Florijn (99) overleden

Voormalig kweekschooldocent Barend Florijn is zondag op 99-jarige leeftijd overleden. Hij was 27 jaar verbonden aan kweekschool De Driestar in Gouda.

Florijn werd in 1920 geboren en groeide op in Driebergen. Hij werd in 1947 docent pedagogiek en biologie aan de christelijke kweekschool Juliana van Stolberg in Gorinchem. Pedagogiek was ook het vak dat hij vanaf 1953 –met een onderbreking in 1954– aan De Driestar gaf. In de periode 1954-1955 was hij directeur, omdat schoolleider P. Kuijt de nodige akten nog niet had.

In herinneringen van vroegere studenten werd Florijn vaak genoemd als een van de leraren die het meest indruk op hen had gemaakt. In 1980 ging hij met pensioen. Hij keerde terug naar Driebergen. De voormalige docent schreef de brochurereeks ”Opstellen over de christelijke opvoeding”. Daarnaast publiceerde hij kerkhistorische verhalen en jeugdboeken.

Florijn wordt donderdag begraven.

