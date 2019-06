Driestar streeft naar bovenbouw havo in Leiden

Het Driestar College wil de havo op de locatie Leiden uitbreiden met de bovenbouw. Dat maakte de school dinsdag bekend.

Momenteel maken havo-leerlingen na het derde leerjaar een overstap naar de Goudse vestiging of naar een andere school. Inmiddels hebben de besturen van andere middelbare scholen in Leiden ermee ingestemd dat het Driestar College de havo-top voor de locatie in de sleutelstad aanvraagt. Het verzoek wordt voor 1 november bij het ministerie van Onderwijs ingediend. Dat zal de havo-top „naar alle waarschijnlijkheid” volgend jaar toekennen.

Tegelijk onderzoekt het Driestar College de financiële haalbaarheid. Die lijkt er te zijn.

Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid van het tweefasen-vwo. Vwo-leerlingen worden dan in klas 4 en 5 ingeschreven op de havo. Na de havo in Leiden kunnen ze in Gouda in één jaar hun vwo-diploma halen.

Rond de zomervakantie moet duidelijkheid over de plannen ontstaan.