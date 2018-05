Driestar krijgt gelijk in kort geding om gymlokaal

Het Driestar College moet binnen één week de beschikking krijgen over een gymlokaal van de nieuwbouw aan het Ronsseplein dat aannemingsbedrijf CECBouw in Eindhoven gesloten hield.

Dat bepaalde de rechtbank in Den Haag woensdag in een kort geding dat CEC tegen het Driestar College had aangespannen. Het aannemingsbedrijf eiste een achterstallige betaling van 1,2 miljoen euro van de reformatorische school.

Oorzaak is een conflict over de vertraagde oplevering van het gymlokaal en de rol van de hoge grondwaterstand daarbij. CEC beweerde dat het schoolbestuur de onderneming niet goed zou hebben geïnformeerd over de grondwaterstand. Daardoor moest er op de bouwplaats meer water worden weggepompt en constructies worden aangepast.

Het schoolbestuur stelde echter dat de bouw vertraagde doordat onderaannemers van CECBouw niet kwamen opdagen. Ook zette CECBouw minder personeel in dan was afgesproken, aldus de school. De bouw werd helemaal stilgelegd. Omdat de leslokalen al af zijn, kunnen de leerlingen daar al gebruik van maken. Het gebouw zou met ingang van het schooljaar 2017/2018 klaar zijn.

Omdat het Driestar College weigerde ruim 9 ton te betalen aan CECBouw, besloot het bedrijf de hekken om een bijna gereedgekomen gymlokaal af te sluiten.

De rechter stelt in zijn oordeel dat de school niet verantwoordelijk is voor de vertraging en dat dat CECBouw niet heeft kunnen aantonen dat het Driestar College moet betalen. Volgens de rechter was „de problematiek van bodemgesteldheid en bemaling volledig bij CEC bekend op het moment dat partijen de opleveringstermijn hebben verschoven naar de herfst en vervolgens naar de winter van 2017. Die nieuwe opleveringsdata, die kennelijk voor Driestar aanvaardbaar waren, heeft CEC echter niet gehaald.”

Mocht CECBouw de hekken rond de gymzaal niet weghalen en zijn spullen niet binnen een week weghalen, dan geldt een dwangsom van 10.000 euro per dag met een maximum van 2 ton.