Driestar en Wartburg willen school in Krimpen

Het Driestar College en het Wartburg College willen een gezamenlijke vestiging voor voortgezet onderwijs in Krimpen aan den IJssel. Het betreft een fusie van de Driestarlocatie in Lekkerkerk en de Wartburglocatie Revius in Rotterdam-Hillegersberg.

Dat maakten de colleges van bestuur (cvb’s) van beide scholengemeenschappen dinsdagmiddag bekend. Ze willen samen „komen tot een toekomstbestendig aanbod van reformatorisch onderwijs in het gezamenlijke voedingsgebied. Deze doelstelling is voor beide cvb’s nadrukkelijk belangrijker dan het in stand willen houden van een eigen, individuele vestiging.”

Uit onderzoek is gebleken dat Krimpen aan den IJssel als vestigingsplaats het meest voor de hand ligt. Inmiddels hebben de colleges van bestuur van de middelbare scholen in de regio Kerk IJssel Drecht ermee ingestemd dat in het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO), dat in 2020 ingediend wordt, de aanvraag van het Driestar College voor een vwo-licentie wordt opgenomen, evenals de verplaatsing van de locatie Lekkerkerk naar Krimpen aan den IJssel. „Daarmee is een belangrijke hobbel genomen om tot een gezamenlijke nieuwe locatie te komen. Zoals het er nu naar uitziet, zal de formele toestemming van het ministerie in 2021 afgegeven worden.”

Driestar en Wartburg gaan alvast op zoek naar huisvesting voor de ongeveer duizend leerlingen van de nieuwe locatie. Ze beklemtonen dat de plannen geen enkel gevolg hebben voor de continuïteit van het onderwijs op de beide bestaande locaties.

De twee scholen willen in het voorjaar van 2020 beslissen wie de nieuwe locatie gaat aansturen: Krimpen kan een vestiging van het Wartburg College worden, óf van het Driestar College, óf door beide scholen samen worden aangestuurd.