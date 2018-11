Driestar en docent komen vertrek overeen

Het Driestar College in Gouda heeft met docent A. J. van Essen overeenstemming bereikt over beëindiging van zijn werkzaamheden op de school.

Dat maakte het college van bestuur donderdag bekend. De scholengemeenschap stelde de docent eind augustus op non-actief omdat hij een theatervoorstelling maakt over zijn verleden als gokverslaafde. De onafhankelijke identiteitscommissie van het reformatorisch onderwijs bepaalde op 8 oktober dat het Driestar College de arbeidsovereenkomst mocht ontbinden. Op verzoek van de commissie gingen school en docent opnieuw met elkaar in gesprek. Dat heeft geleid tot overeenstemming over het vertrek van de docent. Beide partijen erkennen dat de verschillen van inzicht blijven bestaan, zowel wat betreft de gekozen kunstvorm in relatie tot de reformatorische grondslag van de school als wat betreft elkaars rol in het doorlopen traject.

De school spreekt waardering uit voor Van Essens inzet als docent en de openhartige wijze waarop hij zijn verslavingsverleden bespreekbaar heeft gemaakt. „Hoewel over en weer de motieven voor de wederzijdse standpunten worden begrepen, zijn deze uiteindelijk niet verenigbaar”, aldus het college van bestuur.