Driestar College Lekkerkerk schotelt statushouders Hollandse pot voor

Gesluierde vrouwen, Afrikaanse jongemannen, kinderen met gitzwart haar. Een bont gezelschap statushouders vond woensdag de weg naar het Driestar College in Lekkerkerk.

De school nodigde deze mensen uit voor een maaltijd Hollandse pot en een avond cultuur snuiven. De afgelopen maanden verdiepten zij zich in de situatie van statushouders en beeldden zij zich in wat het voor de mensen geweest moet zijn om hun eigen land te verlaten.

De eerste geleerde interculturele lessen bevestigen zich al voordat om vijf uur het programma officieel begint. In culturen waar ze „de tijd hebben” kijken ze niet op een halfuurtje meer of minder. Hoewel er rond kwart voor zes nog steeds heel wat mensen worden verwacht, vinden de docenten het raadzaam om toch maar te beginnen. Misschien komt een aantal tóch niet, denkt een leerling. „Onze leraar zei dat je in sommige culturen ja zegt terwijl je eigenlijk nee bedoelt. Nee zeggen vinden ze onbeleefd.”

Het mag de pret niet drukken. Wat onwennig zitten de leerlingen tijdens het eten van stamppot, zuurkool en erwtensoep tegenover en naast mensen die ze op straat niet snel zouden aanspreken. Toch breekt snel het ijs. Een man toont op zijn telefoon filmpjes en foto’s van zijn gebombardeerde huis in Syrië. Dat maakt indruk. Een gesluierde twintiger en een 14-jarige vmbo’er praten over roken. „Wat vinden je ouders ervan dat je dat doet?” informeert ze belangstellend. Ze zegt dat ze thuis soms waterpijp rookt. „Dat wordt in Arabische landen veel gedaan.”

Afdelingsleider Willem-Jan Jelier sluit de maaltijd met het lezen van de geschiedenis van Jozef uit Genesis 37. „In soera 12 in de Koran staat dit gedeelte ook”, zegt Jelier tegen de aanwezige moslims. Telkens nadat de afdelingsleider een vers uit de Statenbijbel heeft gelezen, herhaalt een leerling het gedeelte in een Engelse vertaling. Na het Bijbellezen zoeken de aanwezigen de lokalen op waar verschillende spellen worden gedaan.

Wim de Jongste, docent culturele en kunstzinnige vorming, is de drijvende kracht achter het project. Het doel van de school is daarmee christelijk burgerschap te praktiseren. „Het is goed als derdeklassers leren om vreemden duidelijk te maken wat hen bezighoudt en te verwoorden wat het is om christen te zijn.”

Vooroordelen

De avond krijgt nog een vervolg. De bedoeling is dat de scholieren ook bij de statushouders op bezoek gaan. Een Syrisch gezin nodigde woensdag al enkele leerlingen uit om binnenkort eens te komen eten. „Hun gastvrijheid lijkt onbegrensd”, zegt De Jongste. Hoewel niet alles volgens planning verloopt, vindt hij de bijeenkomst toch een succes. „Ik sprak al leerlingen die het vooraf helemaal niks vonden. Nu geven ze toe dat je gewoon met moslims kunt praten en dat het eigenlijk best gezellig is. Vanavond zijn er vooroordelen geslecht.”

Leerling Nathan de Boom luisterde geboeid naar de verhalen van vluchtelingen en tafelvoetbalde met hen. „De ontmoeting heeft mijn beeld van hen veranderd. Het zijn leuke mensen.”

De Syrische Raghad Alkamel (20) woont sinds eind 2015 in Nederland. Ze vond het genieten om met Driestarleerlingen Nederlands te spreken en ervaringen te delen. Het eten smaakte heerlijk, zegt ze lachend. „Maar Syrisch eten is toch het lekkerst.”