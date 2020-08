‘Driekwart van kinderproducten in supermarkten is onverantwoord’

Bijna driekwart van de kinderproducten in Nederlandse supermarkten past niet in een gezond voedingspatroon voor kinderen. Dat stelt UNICEF dinsdag op basis van onderzoek, waarbij gekeken is naar de samenstelling en de promotie van producten voor kinderen.

Het VN-kinderfonds analyseerde 2000 kinderproducten in verschillende supermarkten en keek of ze pasten binnen de richtlijnen voor gezonde voeding van het Voedingscentrum. Ook is gekeken naar de promotie van kinderproducten in (online) folders en de marketing op de verpakking.

Volgens UNICEF is er veel ruimte voor verbetering. „Door eerlijker te communiceren over producten en door op te roepen om te stoppen met het gebruik van kindermarketing, maken we het ouders makkelijker om de juiste voedingskeuzes te maken,’ zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF. „’Voor veel kinderen is goed gevoed zijn geen dagelijkse realiteit. Ze eten te weinig van wat goed voor ze is en teveel van wat ze niet nodig hebben. Dit maakt ze vatbaar voor bijvoorbeeld diabetes en overgewicht.”

Voor het onderzoek zijn verschillende productcategorieën geanalyseerd. Op de toetjesafdeling is er geen enkel kinderproduct aangetroffen dat binnen de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum valt. In sommige categorieën, zoals de kinderontbijtgranen, zijn de kinderproducten zelfs minder gezond dan de producten voor volwassenen. In de categorieën meeneemkoeken en een deel van de kinderdranken en het broodbeleg vallen de producten per definitie niet in de Schijf van Vijf. De meeste producten bevatten te veel suikers, verzadigd vet, zout of te weinig vezels.

UNICEF hoopt dat het onderzoek supermarkten bewuster maakt van hun invloed op verantwoorde voeding voor kinderen en hun verantwoordelijkheid daarvoor.