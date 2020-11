‘Driekwart Nederlanders hekelt losse omgang coronaregels’

Driekwart van de Nederlanders ergert zich aan de manier waarop andere mensen omgaan met de coronaregels, meldt het AD op basis van onderzoek dat de krant liet doen. Ook denkt de helft van de mensen dat er meer maatregelen nodig zijn om het aantal besmettingen met het coronavirus omlaag te brengen. Het aantal positieve tests daalt niet verder, waardoor een eerder gehoopte versoepeling van de maatregelen rond de feestdagen er niet in lijkt te zitten.

Bijna 89 procent van de ondervraagden zegt zich goed tot zeer goed aan de coronaregels te houden zoals 1,5 meter afstand houden, terwijl driekwart zich ergert aan de losse wijze waarop anderen daarmee omgaan.

Ongeveer eenzelfde percentage (71 procent) is het eens met de stelling dat het onverantwoord is als mensen deze winter naar het buitenland gaan. Een mogelijke verklaring voor dit hoge percentage is dat veel Nederlanders de zomervakantie zien als een belangrijke oorzaak van de tweede coronagolf die in september begon. Op de vraag wie er medeverantwoordelijk is voor de tweede golf wijst 61 procent naar onder meer mensen die deze zomer vakantie vierden in het buitenland, aldus het AD. Premier Rutte riep eerder op om zeker tot medio januari niet met vakantie naar het buitenland te gaan.

Verder geeft meer dan de helft van de ondervraagden aan dat het kabinet en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te weinig doen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 8 procent meent juist dat er te veel maatregelen zijn genomen.