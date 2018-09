Driekwart denkt er niet op vooruit te gaan

Ruim driekwart van de Nederlanders denkt dat hij er niet op vooruit gaat in het komende jaar, hoewel in de uitgelekte Miljoenennota staat dat 96 procent van de huishoudens meer te besteden krijgt. Ongeveer 17 procent gelooft wel in de optimistische begroting van het kabinet. Dat blijkt uit het jaarlijkse Prinsjesdagonderzoek van EenVandaag.

Vooral mensen met een lager inkomen zijn pessimistisch over hun koopkracht. Zo gelooft 6 procent van de ondervraagden met een minimuminkomen het kabinet en 90 procent niet. Van de ondervraagden met een modaal inkomen vertrouwt 14 procent de cijfers van het kabinet en 81 procent niet. Nederlanders die meer dan twee keer modaal verdienen, zijn het meest optimistisch: 39 procent denkt er volgend jaar er op vooruit te gaan.

Volgens de eerste cijfers uit de Miljoenennota gaan werkenden er het meest op vooruit. Toch gelooft maar 22 procent van de werkenden dat zij volgend jaar meer te besteden hebben.

Aan het Prinsjesdagonderzoek deden bijna 25.000 deelnemers van het Opiniepanel mee.

Ook het Centraal Planbureau (CPB) twijfelt aan het optimisme van het kabinet. „Met koopkrachtplaatjes in de hand kun je niet bepalen hoe je eigen portemonnee eruit ziet volgend jaar”, twitterde het CPB maandag.