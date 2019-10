Driehuis-docu over Drees en Den Uyl herhaald

BNNVARA herhaalt zaterdag een aflevering van de tv-serie De strijd (De gouden eeuw van de arbeider) van programmamaker Kees Driehuis. De aflevering met de titel Drees en Den Uyl gaat over de naoorlogse jaren waarin de minister-presidenten Willem Drees en Joop den Uyl volgens de omroep de verpersoonlijking waren van de macht van de Partij van de Arbeid.

Oud-VARA-journalist Driehuis overleed dinsdag op 67-jarige leeftijd. Hij was ongeneeslijk ziek.

De aflevering is zaterdag om 20.00 uur te zien op NPO 2. De hele tiendelige serie, gepresenteerd door oud-Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet en Erik Dijkstra, wordt vanaf 2 januari herhaald op NPO 2 en was in het najaar van 2015 voor het eerst te zien. Dijkstra is ook de presentator van de kennisquiz Per Seconde Wijzer, die drie decennia lang door Driehuis werd gepresenteerd.